Sciopero generale Cgil e Uil, ha aderito poco meno del 50% del personale viaggiante dei bus urbani Amt

La metropolitana è aperta anche se le corse sono meno frequenti. Gli impianti verticali sono tutti aperti tranne quello di Montegalletto

Organizzazioni sindacali CGIL e UIL hanno proclamato per la giornata di oggi, venerdì 16 dicembre uno sciopero generale regionale di 4 ore dei settori privati e pubblici. Per la stessa giornata era già stato proclamato uno sciopero di 24 ore ridotto poi dalla Commissione di Garanzia a 4 ore.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, FILT CGIL e UILTRASPORTI hanno comunicato le seguenti modalità di effettuazione dello sciopero.

AMT – servizio urbano Genova

• il personale viaggiante urbano si astiene dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30;

• il restante personale urbano (comprese biglietterie e servizio clienti) si astiene dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è pertanto garantito fino alle ore 12:15.

AMT – servizio provinciale

• il personale viaggiante provinciale si astiene dal lavoro dalle ore 10:30 alle ore 14:30;

• il personale delle biglietterie provinciali si astiene dal lavoro dalle 10:30 alle 14:00.

Ferrovia Genova – Casella, attivo servizio bus sostitutivo.

Il personale viaggiante del servizio bus sostitutivo si astiene dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

In ambito urbano il servizio è garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale il servizio di trasporto è garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani.

Alle 13 la percentuale di adesione allo sciopero del personale viaggiante dei bus urbani era del 49,35

