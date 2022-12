Mercatino di Natale a Struppa, domenica cambiano percorso le linee Amt 13, 470 e 470/

Dalle ore 7 alle ore 21 o fino al termine della manifestazione. Ecco l’itinerario che i bus seguiranno in occasione della manifestazione commerciale

Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, transiteranno su ponte Green, via Pedullà, rotatoria Canova, dove invertiranno la marcia ed effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transiteranno per via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 470 e 470/

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare.

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transiteranno per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via Da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transiteranno per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprenderanno regolare percorso.

