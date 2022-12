“A Natale regala un diritto”, sabato in largo Lanfranco la manifestazione di Coordinamento Liguria Rainbow, Edusex e Giardini Luzzati – Spazio Comune

«Scendiamo in piazza – dicono gli organizzatori -. Vogliamo il diritto all’identità alias, il diritto alla tutela delle persone LGBTQIA+, il diritto all’aborto libero, sicuro e gratuito, il diritto a esprimere liberamente la nostra autodeterminazione»

«Nel nuovo comitato di bioetica nominato dal governo prevalgono soggetti che si sono già espressi in passato CONTRO eutanasia, aborto, diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+ – dicono – Coordinamento Liguria Rainbow, Edusex e Giardini Luzzati – Spazio Comune -. Il nuovo governo e le sue alleanze hanno sete di rivincita e attaccano la nostra libertà dentro e fuori dall’Italia. Continuano, infatti, a mantenere relazioni politiche con Paesi che reprimono con violenza chi resiste, come in Polonia, Ungheria, Turchia e Iran. Il diritto all’autodeterminazione dei corpi, delle vite e delle identità di tutt* è in pericolo. Scendi in piazza con noi per protestare! Sabato 17 dicembre ci incontreremo a Genova sotto l’albero di Natale di Largo Eros Lanfranco (in cima a via Roma) per condividere insieme i nostri pacchi regalo speciali: su ognuno ci sarà scritto un diritto che temiamo di perdere o che non ci è ancora mai stato garantito dallo Stato. Li porteremo simbolicamente in dono alla città, lasciandoli sotto l’albero di Natale, e ascolteremo testimonianze da parte di student, cittadin, associazioni».

A seguire aperitivo natalizio ai Giardini Luzzati!



«Vogliamo il diritto all’identità alias, il diritto alla tutela delle persone LGBTQIA+, il diritto all’aborto libero, sicuro e gratuito, il diritto a esprimere liberamente la nostra autodeterminazione – continuano gli organizzatori -. Sei con noi? Partecipare è facile: puoi portare con te un pacco regalo e scriverci sopra il diritto che nella tua vita senti più minacciato. Se vuoi prepararne uno insieme a noi, vieni a trovarci! Ci incontreremo venerdì 16 al Rainbow LAB – la casa del Liguria Pride (vico Gibello, 17R), ore 17 per un momento di confronto, condivisione e creazione di ogni pacco. Non preoccuparti, non deve contenere nient’altro che il tuo diritto».



