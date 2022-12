Domenica 18 dicembre la 6ª camminata dei Babbi Natale

Camminata non competitiva di beneficenza a favore del Gaslini (Reparto Trapianto di Midollo Osseo). partenza alle 10:30 da piazza De Ferrari. Ecco come iscriversi, come ritirare il costume e come pagare l’iscrizione (15 euro)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

– 15,00 Euro: comprensiva di costume di Babbo Natale, pettorale, gadget degli sponsor

– 10,00 Euro: se avete un vostro abito di Babbo Natale per pettorale e gadget degli sponsor

Per i minori il genitore deve compilare un modulo per ogni minore inserendo i dati di quest’ultimo

I minori di anni 5 possono partecipare gratuitamente

Per ogni quota verranno devoluti 5 euro in beneficenza al Gaslini, Reparto di Trapianto di Midollo Osseo

L’ abito di Babbo Natale è unisex e taglia unica

La quota di partecipazione può essere pagata in uno dei seguenti modi:

1) CON PAYPAL

– Euro 16,00 (Euro 15,00 + commissioni Paypal) con abito

clikkando qui: www.paypal.me/mytrekking/16

– Euro 11,00 (Euro 10,00 + commissioni Paypal) senza abito

clikkando qui: www.paypal.me/mytrekking/11

indicare nella causale il nome e cognome della persona

2) PER CONTANTI O CON CARTA:

presso la Sede My Trekking in Genova, Piazza Piccapietra 83

Per i pagamenti con carta c’è una commissione del 2,50%

3) CON BONIFICO:

sul conto corrente: IBAN: IT69N0306967684510749166069 Banca Intesa intestato a “Associazione My Trekking” indicando come causale BABBO NATALE ed il nome

RITIRO ABITI E/O PETTORALI E GADGET SPONSOR

Da lunedì 12 a sabato 17 dicembre presso la Sede My Trekking di Genova, Piazza Piccapietra 85

Orario dalle 10.00 alle 19.00 continuato

NON E’ PREVISTA EMAIL DI CONFERMA DI RICEZIONE DEL PAGAMENTO. PER RITIRARE ABITO E PETTORALI SARA’ SUFFICIENTE PRESENTARSI PRESSO LA SEDE MY TREKKING DI GENOVA, PIAZZA PICCAPIETRA 85, DANDO IL PROPRIO NOME E COGNOME

