Incendio al secondo piano di una casa in piazza Barabino, una persona intossicata

L’alloggio era in stato di grave degrado igienico. All’interno della casa in affitto abitavano quattro persone

Ieri sera, alle 22:33, al secondo piano del civico 4 di piazza Barabino, a Sampierdarena è divampato un incendio. Sono intervenuti, oltre alle pattuglie della Polizia locale del turno notturno di zona e del reparto Pronto intervento per la viabilità, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. La strada è stata chiusa per 15 minuti per consentire ai soccorsi di intervenire.

A seguito dell’incendio, una stanza dell’abitazione è stata dichiarata inagibile per i danni riportati. Uno dei quattro occupanti dell’appartamento è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo per il fumo respirato.

La Polizia locale invierà una segnalazione alla Asl per lo stato di degrado igienico dell’alloggio.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...