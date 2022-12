Al Cep illuminazione pubblica accesa di giorno e buio pesto di notte. La protesta dei residenti

I lampioni stradali erano accesi oggi pomeriggio e al tramonto. Stasera, invece, sono spenti in via Martiri del Turchino, via 2 Dicembre e in un pezzo di via Martiri della Benedicta. Accesi solo in via Novella

Oggi lampioni della pubblica illuminazione accesi col sole, ma al calar della sera si sono spenti e diverse centinaia di metri di strada sono rimaste immerse nell’oscurità più totale. Dopo la denuncia dei residenti del centro storico, che hanno segnalato come in via Cairoli le luci di spengano quasi due ore prima del sorgere del sole, ora arriva quella dei residenti di via Novella che temono sia per la sicurezza vera e propria sia per quella della viabilità.

A segnalare la pericolosità della situazione è un residente della zona, Dario Di Giorgi, molto attivo nel quartiere per segnalare i problemi delle case Arte, le discariche e, ora, anche i disagi inflitti dagli impianti di illuminazione pubblica gestiti da City Green Light. È proprio come se gli impianti avessero scambiato il giorno per la notte.

[Sotto: tutte le foto]

La situazione di giorno e al tramonto

La situazione stasera

Tutte le foto sono di Dario Di Giorgi che segnala il disagio per l’intero quartiere

