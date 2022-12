Teatro della Gioventù, i gestori comunicano la chiusura alla Asl, ma agli assistiti non arrivano le disdette. Cittadini fuori sotto la pioggia

AGGIORNAMENTO: l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola sta organizzando un pullmino per portare le persone prenotate a un altro centro di vaccinazione

Brutta sorpresa per le persone che avevano prenotato il vaccino per oggi all’ambulatorio del Quadrilatero. Nonostante i gestori avessero notificato la chiusura alla Asl per l’8, 9 e 10 dicembre, alle persone che avevano prenotato non è arrivata la disdetta. Così in molti sono arrivati, stamattina e hanno trovato la porta chiusa

Pioggia e temperature gelide. E la porta chiusa. Questo hanno trovato stamattina davanti all’accesso del Teatro della Gioventù su via Macaggi, quello dal quale si entra per i vaccini, mentre l’uscita è in via Cesarea.

«Abbiamo per tempo regolarmente notificato alla Asl la chiusura per l’8, 9 e 10 dicembre, oltre che per i sabati a venire perché l’accesso non è più così sostenuto – spiega Daniele Pallavicini, responsabile del centro -. Sarebbe spettato alla sanità pubblica comunicare le disdette e raccogliere le nuove prenotazioni. Non ci occupiamo noi di quello».

Molti gli anziani in coda. Tra i prenotati anche una ragazza disabile. Chi è arrivato ha atteso per un po’, poi ha gettato la spugna e se ne è andato. Chi ha appuntamento nel corso della giornata sappia che il centro sarà chiuso sia oggi, sia domani, sia (come sempre) domenica. L’attività riprenderà lunedì. È necessario prenotare nuovamente gli appuntamenti.

