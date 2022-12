Ieri acceso a Masone il presepe luminoso dell’associazione “Noi per Voi”

Prima edizione del Presepe Illuminato, una riproduzione a grandezza naturale di 80 figure installate sulla collina di Bertè, a cura dei volontari dell’Associazione “Noi per voi – Masone Valle Stura”





«Durante l’inaugurazione di ieri, giovedì 8 dicembre, centinaia di persone hanno assaporato il momento dell’accensione da Via Piave, in una piazza ricavata ed allestita per l’occasione con stand gastronomici ed il palco di Radio Fra Le Note di Don Roberto Fiscer . spiega un post del Comune sulla propria pagina Facebook -. Il suggestivo quadro di immagini e luci accompagna la passeggiata dei visitatori a partire dal ponte di Bertè riflettendosi sul torrente Stura, ed è ben visibile anche da altri luoghi del nostro borgo fino all’8 gennaio 2023. Ringraziamo l’Associazione Noi per Voi, i volontari, i privati e le imprese locali che hanno reso possibile lo spettacolo, già paragonato a quello ormai famoso del Comune di Manarola».

Foto di Gianni Andreoli, presidente dell’Associazione

Oltre al presepe illuminato, in questo periodo a Masone si può vedere il grande presepe meccanizzato nel Museo Civico Masone.

A completare l’offerta d’intrattenimento festivo, le iniziative dell’Arciconfraternita della Natività di Maria Santissima e del Circolo Oratorio Opera Monsignor Macciò.

Mi piace: Mi piace Caricamento...