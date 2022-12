Camion incastrato in via Felice Romani e raffica di incidenti che hanno coinvolto motociclisti. Traffico in tilt

Gli incidenti sono avvenuti sul ponte di Terralba all’incrocio con corso Gastaldi, via Peschiera e via Groppallo e in via Oberto Cancelliere a Castelletto

Raffica di problemi di viabilità, questa mattina, a causa di incidenti e di un autocarro che è rimasto incastrato in via Felice Romani, sopra a Brignole. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti e sono ancora al lavoro per aiutare il guidatore a fare manovra per togliersi d’impaccio.

Poco prima in è avvenuto un incidente tra via Peschiera (da via Assarotti), via Groppallo, nel quartiere di Portoria, dove è rimasta ferita una motociclista quarantenne. I soccorsi sono partiti in codice giallo, poi sceso a verde per il trasporto all’ospedale san Martino effettuato da un’ambulanza della Croce Gialla inviata dal 118.

Incidente anche sul ponte di Terralba, dove il ponte si immette in corso Gastaldi, in direzione centro. Una persona è stata soccorsa dalla Croce Bianca Genovese in codice verde. Il traffico è tornato regolare alle 9:00.

Di media gravità, invece, le ferite subite da una motociclista di 24 anni in via Oberto Cancelliere, a Castelletto. La donna è stata soccorsa dalla Croce blu di Castelletto, inviata dal 118, e trasportata al San Martino in codice giallo.

Per tutti gli incidenti è intervenuta la Polizia locale di zona.

All’alba sono stati segnalati cinghiali che trotterellavano in corso Europa.

