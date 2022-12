“Fantozzi prende il bus al volo”, architetto genovese propone la sua opera su “Lego Ideas!”. Con 10mila voti la scatola per costruire sarà prodotta in serie

Giorgio Tona, che aveva già presentato la sua creazione a Exhibricks nel maggio scorso, ha inserito l’idea sul sito Lego. Se raggiungerà 10mila voti, verrà prodotta una scatola con tutti i mattoncini necessari che, invece, Tona (nome d’arte sul sito Lego “Nastronauta”) ha dovuto procurarsi uno per uno

C’è anche la Pina dalla finestra, ad assistere alla (da lei e dalla figlia Mariangela sconsigliatissima, ma tant’è…) performance atletica del marito Ugo, ragionier Ugo Fantozzi, il personaggio creato da Paolo Villaggio protagonista di una serie di film (e di libri) di appuntita satira sociale, la fotografia della vita dei travet negli anni settanta.

È una delle scene più iconiche del primo film pubblicato nel 1975 quella dell’autobus preso al volo. Il Ragionier Fantozzi in ritardo per andare al lavoro, per risparmiare un paio di minuti decide di prendere al volo l’autobus che passa lungo viale Castrense a Roma. Anziché recarsi alla fermata. Scende dal balcone rischiando l’osso del collo e tenta di salire sull’autobus stracolmo in corsa. Dopo un inseguimento, il risultato sarà un domino di gente che cade dalla porta posteriore, fino a svuotare il bus. Tutto perché Fantozzi cerca di erodere minuti di sonno e di svegliarsi solo alle 7:50 per essere in ufficio alle 8:30.

La famosa scena in cui Paolo Villaggio prende l’autobus “al volo” è stata girata in un palazzo all’inizio di via Prenestina che affaccia realmente su un tratto elevato della Tangenziale Est, all’epoca delle riprese in costruzione e non ancora aperta al traffico. Oggi è meta di pellegrinaggio per i fan di Fantozzi.

«Se vi fa piacere aiutarmi, o se desiderate fortissimo un nuovo soprammobile, potete seguire il link per votarlo (gratuitamente! 😅). Con 10.000 voti Lego lo prenderà in considerazione per la produzione ufficiale!». Al momento in cui scriviamo i voti sono 1.090, raccolti in appena un paio di giorni, ma restano ancora 605 giorni per votare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...