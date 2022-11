Natale al Porto Antico, torna la ruota panoramica e arriva lo scivolo di ghiaccio

Ingresso gratuito alla “Casa degli Angeli” a Porta Siberia. Venerdì riaprirà la Città dei Bambini

Da stasera, in occasione del concerto con Alfa, Francesco Baccini e le Alter Echo String Quartet, Sabrina Salerno, Antonio Ornano e Corrado Tedeschi, il Porto Antico si accende di luci, rigorosamente a led per contenere i consumi energetici. Dall’albero di Calata Falcone Borsellino all’illuminazione delle palme, di Porta Siberia e della mancina idraulica di Calata Molo Vecchio.

A partire da venerdì 2 dicembre, primo giorno di apertura al pubblico della Città dei Bambini e dei Ragazzi, e fino all’8 gennaio, ingresso gratuito a Porta Siberia per la “Casa degli Angeli”, oltre 500 opere realizzate da artisti contemporanei – tra cui Gillo Dorfles a Giosetta Fioroni a Elio Marchegiani fino a Mimmo Paladino – che hanno riprodotto la loro personale visione angelica, trasferita poi su piastrelle che ricoprono le pareti interne dell’Iglesias de Los angeles, realizzata in Argentina vicino a Salta dal critico d’arte italiano Daniele Crippa. La mostra è aperta da giovedì a domenica dalle 11 alle 18.

In perfetta atmosfera natalizia sabato 3 alle 21, arriva nella Sala Maestrale del Centro Congressi, “Swinging in the snow” dell’Ensemble Simone Molinaro. Un omaggio ai 30 anni del Porto Antico, organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice, con grandi classici tra swing e melodie natalizie, fra le tante, In the Still of the Night di Cole Porter, White Christmas e A pretty girl is like a melody di Irving Berlin, Over the rainbow di Harold Harlen, e le immancabili Silent Night e Jingle Bells. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lavori in corso da domani per il montaggio della ruota panoramica a Calata Gadda e dello scivolo di ghiaccio per bambini, in prossimità dell’area giochi.

