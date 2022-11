In piazza De Ferrari è arrivato l’albero di Natale. Proviene da Ponte di Legno, in Lombardia

Dome da tradizione, sarà illuminato l’8 dicembre insieme a tutta la piazza. Tutto con led a basso consumo. L’abete non è stato tagliato per fare la decorazione natalizia, ma sarebbe stato comunque oggetto di taglio per “manutenzione” del bosco

Dalle ore 17 la centralissima piazza De Ferrari si animerà con l’illuminazione del Palazzo della Regione, grazie al contributo di Iren con speciali led a basso consumo energetico, con cui prenderà forma sulla facciata una serie di immagini a tema natalizio, con la musica che proseguirà fino alle 19. In piazza animazioni e iniziative per i grandi e i piccini, con degustazioni di dolci natalizi, artisti di strada, slitte, pupazzi di neve e anche Babbo Natale, arrivato per l’occasione dal villaggio di Santa Claus a Rovaniemi.

Alle 18 l’accensione del grande Albero di Natale proveniente da Ponte Di Legno in provincia di Brescia, grazie al Patto di Amicizia siglato tra le due Regioni: ad accendere le luci dopo il countdown come per l’albero di Natale al Rockfeller Center di New York, saranno i bambini in piazza, insieme al presidente della Regione Giovanni Toti e al sindaco Marco Bucci.

Sotto: tutto il programma

