In centro storico apre la “Casa dei Riders”, servizi e manutenzione per ragazzi che consegnano ogni giorno nelle nostre case

I lavoratori troveranno in via della Maddalena i servizi igienici, attrezzi per la manutenzione delle bici, wi-fi, caffè e tè gratuiti, postazioni di ricarica per le bike elettriche e un mediatore culturale

L’apertura, a cui ha partecipato l’assessore al Sociale Lorenza Rosso, è stata accolta anche da un post del sindaco Marco Bucci sui social: «In via della Maddalena è stata inaugurata la “Casa dei Riders”. Uno spazio per fare una pausa e trovare riparo a disposizione di tutti i ragazzi che quotidianamente effettuano le consegne in città. Un aiuto concreto per i tanti rider che ogni giorno svolgono un duro lavoro per tutti i cittadini genovesi».

È una bella iniziativa per i fattorini che ogni giorno consegnano nelle case dei genovesi, che spesso sono alle prese con stipendi molto bassi e prima non potevano contare su alcun servizio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...