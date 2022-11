A fuoco tetto a Sturla, in piazza Remondini. Spento dai Vvf

È successo ieri sera, vero le 21. Per fortuna non si sono registrati né feriti né intossicati

I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi, autopompa e autoscala, e sono riusciti a spegnere le fiamme divampate poco prima e ad evitare che si propagassero ad altre aree del palazzo.

Hanno poi ulteriormente lavorato fino alle 23 per scongiurare la presenza di focolai e per bonificare l’intera area. Dovranno anche stabilire le cause del rogo.

In copertina: foto d’archivio

