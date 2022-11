Venticinquenne cade da una balaustra al Galliera, è in prognosi riservata

La ragazza era stata soccorsa stanotte in corso Italia poco prima delle 4 dalla Croce Bianca Genovese e trasportata al pronto soccorso ospedale di Carignano in codice giallo (di media gravità) a seguito di un’intossicazione da alcolici o psicofarmaci o altre sostante psicotrope. Mentre attendeva la visita si è sporta dalla balaustra ed è caduta per diversi metri

A quel punto, quando erano chiare che le sue condizioni erano gravissime è stata immediatamente soccorsa e portata in sala operatoria dove i medici sono intervenuti per un trauma spinale grave e, al termine dell’intervento, si sono riservati la prognosi.

Indaga la Squadra Mobile della Polizia che dovrà determinare la dinamica di quanto è accaduto per capire se la giovane, una turista straniera, intendesse allontanarsi dall’ospedale, in quali condizioni di lucidità fosse, se abbia tentato un gesto estremo o, semplicemente, sia scivolata nel tentativo di eludere le visite che stava attendendo.

Aggiornamento: l’ipotesi del tentato suicidio è stata, poi, accantonata. La ragazza, che ha 25 anni e non 20 come precedentemente scritto. è tenuta in coma farmacologico ed è in prognosi riservata. L’intervento , spiegano al Galliera «È tecnicamente riuscito».

Mi piace: Mi piace Caricamento...