Mattinata infernale per il traffico per incidenti e guasti: autoarticolato perde semirimorchio in via 30 Giugno

Scontro tra autoarticolato e furgone Sda in piazza Garassini, rimasta chiusa per qualche minuto. In via Piacenza a San Gottardo rottura tubo acque bianche (VIDEO)

Dalle 8:20 rallentamenti in piazza Garassini, sulla piastra di genova Est e in via Bobbio a causa dell’incidente che ha determinato ripercussioni anche sull’autostrada, dove si registra coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

[Continua sotto]

In via 30 Giugno, in Valpolcevera, un autoarticolato ha perso il semirimorchio, forse per aver colpito volta del sottopasso. I vigili del Fuoco provvederanno alla rimozione. La strada è chiusa al transito che viene deviato in via Ferri. AGGIORNAMENTO: la strada è stata riaperta alle 11:03.

In A26 coda di 1 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone (direzione nord) per lavori. In A12 coda tra Rapallo e Chiavari per lavori.

Sotto: il video della perdita d’acqua in via Piacenza

In copertina: foto di Silvani Prossen

Mi piace: Mi piace Caricamento...