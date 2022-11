Auto e motocicli a fuoco nella notte a Fontanegli

È successo alle 3:30 in via di Serropiano, in un’area privata. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale e Carabinieri

Le fiamme si sono sviluppate in area attigua al civico 11. Sono bruciati un’auto e tre ciclomotori.

Per permette ai Vigili del fuoco di operare in tranquillità sono intervenute due pattuglie della Polizia locale. Nessuna conseguenza per la viabilità. Presenti anche i Carabinieri.

I Vvf hanno dovuto lavorare un’ora e mezza per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza la zona. L’intervento è terminato verso le 5:00.

Le fiamme, che hanno un danneggiato un’auto e tre motoveicoli, secondo le prime informazioni si sarebbero generate da un cortocircuito.

In copertina: foto d’archivio

