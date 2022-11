Scuola di via Ariosto, Lodi: ««Situazione drammatica tra infiltrazioni, aule inagibili e servizi igienici inappropriati per bambini con disabilità»

La consigliera Pd in consiglio comunale sulla scuola di Certosa: «I lavori dovevano partire lo scorso aprile, ma non sono stati ancora avviati, nonostante le ripetute segnalazioni del Comitato dei genitori. Il Comune deve intervenire subito»

Riguardo alla situazione difficile in cui si trova attualmente la Scuola di Certosa in via Ariosto, su cui il Municipio V Valpolcevera è intervenuto più volte, la consigliera comunale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Consiliare Welfare Cristina Lodi ha inviato una lettera all’assessore del Comune Pietro Piciocchi e, per conoscenza, agli assessori Marta Brusoni e Mauro Avvenente per chiedere informazioni sullo stato dei lavori. «La situazione della scuola in Via Ariosto attualmente è drammatica – spiega Lodi – per questo, a seguito anche di segnalazioni da parte del Municipio, ho scritto personalmente agli assessori per chiedere informazioni sui lavori straordinari per la copertura del tetto degli edifici degli istituti “L. Ariosto” (materna e primaria) e “Caffaro” (secondaria di I grado), che nel recente periodo a causa delle gravi infiltrazioni sono diventati non solo urgenti ma imprescindibili. A fine 2021, infatti, ci era stato comunicato che sarebbero partiti ad aprile 2022, ma a oggi non sono stati ancora avviati, nonostante le segnalazioni ripetute da parte del Comitato Genitori, che ha più volte denunciato la situazione».

«A causa dello stato in cui versano le coperture e con il conseguente ampliarsi delle infiltrazioni, nelle settimane scorse si sono infatti dovute sgomberare altre aule, nelle quali stava piovendo, e spostare gli alunni nelle poche aule ancora disponibili – prosegue la consigliera Dem -. Le classi da sgombrare mi risultano essere otto, sperando che le infiltrazioni non aumentino. È stato anche segnalato dal Comitato Genitori che nei lavori di rifacimento dei bagni della scuola L. Ariosto, nel bagno per diversamente abili al primo piano è stato posato un water per adulti inutilizzabile da parte dei bambini con disabilità della scuola. Inoltre, è stato effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo dei vigili del fuoco ed è stato interdetto l’utilizzo del portone principale della scuola L. Ariosto a causa della precaria condizione del cornicione, sempre connessa alle infiltrazioni che oramai hanno compromesso buona parte dell’edificio».

«La situazione è grave e inaccettabile, unita anche a un disagio profondo a cui la scuola Ariosto è soggetta a seguito dei cantieri per il prolungamento della metropolitana – aggiunge Lodi -. È certo che questa scuola, il personale scolastico, le famiglie, le alunne e gli alunni hanno bisogno di risposte immediate, di rassicurazioni e di una scuola che si possa chiamare tale. Attendo speranzosa una risposta da parte degli assessori che possa mettere fine alle preoccupazioni dei cittadini interessati».

Nella lettera scritta agli assessori, Lodi sottopone «urgentemente la situazione in cui si trova la Scuola in Via Ariosto chiedendovi informazioni urgenti sui lavori straordinari per la copertura del tetto degli edifici degli istituti “L.Ariosto (materna e primaria) e “Caffaro” (sec di I grado) che, a fine 2021, ci era stato comunicato che sarebbero partiti ad aprile del 2022, ma ad oggi non sono stati avviati nonostante le segnalazioni ripetute da parte del Comitato Genitori che hanno più volte denunciato la situazione – si legge nella missiva. A causa dello stato in cui versano le coperture e il tempo ulteriormente trascorso, con il conseguente ampliarsi delle infiltrazioni, nelle settimane scorse si sono dovute sgomberare altre aule, nelle quali stava piovendo, e spostare gli alunni nelle poche aule ancora disponibili. Le classi da sgombrare mi risultano essere otto, sperando che le infiltrazioni non aumentino. È stato anche segnalato, sempre dal Comitato, che nei lavori di rifacimento dei bagni della scuola L. Ariosto, nel bagno per disabili al primo piano, è stato posato un water per adulti inutilizzabile da parte dei bambini disabili della scuola».

«Inoltre – prosegue Lodi nella sua lettera agli assessori – è stato effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo dei vigili del fuoco ed è stato interdetto l’utilizzo del portone principale della scuola L. Ariosto e questo è accaduto a causa della precaria condizione del cornicione sempre connessa alle infiltrazioni che oramai hanno compromesso buona parte dell’edificio come dimostrano le otto aule non più utilizzabili. La situazione è grave, inaccettabile e contemporanea ad un disagio profondo a cui la scuola Ariosto è soggetta a seguito dei cantieri per il prolungamento della metropolitana. È certo che questa scuola, il personale scolastico, le famiglie e le alunne e gli alunni hanno bisogno di risposte immediate, di rassicurazioni e di una scuola che si possa chiamare tale non tanto per il grande valore di ciò che rappresenta ma perché è una Scuola di questa città, dimenticata e trascurata».

Infine la consigliera Dem ricorda che «anche il Municipio V Valpolcevera ha fatto segnalazioni pur non essendo sua diretta competenza»

