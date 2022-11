Lavori pubblici, dal Comune 250mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili pubblici

Piciocchi: «Vogliamo proseguire il percorso intrapreso insieme alla Consulta comunale per la tutela delle persone disabili»

La giunta, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, ha stanziato 250mila euro destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche diffuse all’interno degli immobili di proprietà dell’amministrazione.

«Con questo nuovo stanziamento di fondi – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – vogliamo proseguire il percorso intrapreso insieme alla Consulta comunale per la tutela delle persone disabili, con la quale abbiamo continuato a lavorare sinergicamente e in dialogo costante. I lavori al polo Tursino sono già in essere, il Waterfront è stato progettato già privo di barriere, ma vogliamo andare oltre e proseguire con l’eliminazione delle barriere architettoniche in tutti i palazzi storici e in molti altri palazzi di proprietà comunale. Sappiamo che Genova è una città morfologicamente impegnativa, ma siamo convinti di essere sulla giusta strada verso una città inclusiva e priva di barriere».

