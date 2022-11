Controllo straordinario dei CC in città: 2 arresti e 4 denunce

In manette un pusher trentenne e un ricercato che deve scontare oltre 5 anni di reclusione per reati vari. I denunciati sono un pusher, due ricettatori con 4 cellulari rubati e un 35enne che aveva usato una pistola priva del tappo rosso per danneggiare uno sportello atm, rendendolo inutilizzabile

30 carabinieri in divisa e 10 in abiti civili, identificando circa 130 persone e controllando oltre 30 mezzi.

Nel corso dell’attività sono state arrestate 2 persone:

• per detenzione ai fini di spaccio un 30enne, sorpreso in vico Serriglio mentre cedeva dosi cocaina ad un genovese. Perquisito è stato trovato in possesso di quasi 100 euro, probabili provento di illecita attività;

• a seguito di ordine di carcerazione, un cittadino 30 enne con pregiudizi di polizia, condannato a scontare oltre 5 anni di reclusione per vari reati.

Nel medesimo contesto sono state denunciate 4 persone:

• per detenzione ai fini di spaccio, un trentenne che, notato aggirarsi con fare sospetto, veniva fermato e trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana ed hashish;

• per detenzione abusiva di armi e danneggiamento un 35enne poiché, con una pistola giocattolo priva di tappo rosso, aveva danneggiato uno sportello atm, rendendolo inutilizzabile;

• per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, due uomini di 30 e 50 anni, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di 4 smartphone risultati oggetti di furto e di una forbice.

