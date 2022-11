Il nuovo calendario del Cral dei Vigili del fuoco racconta la storia dei pompieri dal Medioevo. I proventi finanzieranno associazioni benefiche

Disegnato da Nora Gallia, racconterà la storia dei pompieri di Genova dal medioevo fino ai giorni nostri. Il narratore sarà un sapiente e simpatico vigile del fuoco genovese che, mese per mese, ci accompagnerà attraverso i secoli. Ecco dove trovarlo e quali saranno le associazioni finanziate

Insieme scopriremo come il “cintraco” (predecessore del pompiere del 1500), percorrendo le strade della città quando soffiava di tramontana, avvisava i cittadini di spegnere i fuochi così da non provocare incendi nelle case principalmente fatte di legno; oppure vedremo come all’inizio del 1900 grazie all’acquisto delle prime macchine a motore migliorò la rapidità con cui si raggiungevano i luoghi degli incendi, prima di allora raggiunti principalmente a piedi. Saranno anche rappresentati ufficiali che hanno fatto la storia sia all’interno del Corpo dei Pompieri di Genova che nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tutto questo avendo sullo sfondo la Genova del tempo con battute in genovese tradotte dal professor Franco Bampi che ha reso ancor più speciale questo progetto.

Questo non sarà solo un racconto dei Vigili del Fuoco di Genova ma anche una storia illustrata della città.

Le raccolte della vendita dei calendari saranno devolute in beneficenza alle seguenti associazioni:

• Fadivi E Oltre centro residenziale e diurno per disabili

• Progetto 80 Sampierdarena ODV attività di trasporto ed accompagnamento disabili

• Associazione PROGETTO SVILUPPO LIGURIA : formazione e promozione sociale in Italia e America Latina

• Amici di Karibuni solidarietà sociale con particolare attenzione al terzo mondo

• La Salle Società cooperativa sociale onlus: centro aggregazione giovanile

• Associazione GUPPO SOLIDARIETà PER L’AFRICA Associazione Bandeko: Accoglienza bambini Rep. Democratica del Congo

• Associazione Philos Accademia Pedagogica Ricerca e benessere psicofisico nel campo dell’autismo.

Il calendario potrà essere acquistato, previo un contributo minimo di 7.00 €, nei seguenti punti vendita:

• Fadivi E Oltre dal lunedì al venerdì dalle 09:00-13:00 e dalle 15:00 – 18:00

• LE QUERCE DI MAMRE dal lunedì al venerdì dalle 15:00 – 18:00

• EDICOLA LARGO ZECCA

• EDICOLA SPIANATA CASTELLETTO

• EDICOLA FONTANE MAROSE

• EDICOLA PIAZZA SOLARI

• Parco Avventura Genova-Righi sabato e domenica

• presso le sedi dei Distaccamenti dei Vigili del Fuoco di : GENOVA EST (via delle Gavette), MULTEDO (via Ronchi 20), BOLZANETO (via Reta 27), BUSALLA (via Gino Suardi), RAPALLO (via Cerisola 32), CHIAVARI (piazza Sanfront 38)

Insomma si fa del bene imparando qualcosa e con delle belle immagini!!

