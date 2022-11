Olio sulla strada un via Canevari, si paralizza il traffico di tutta la Valbisagno. Code per lavori sulle autostrade

Code fino a via Lodi in direzione centro. In corso la bonifica. Autostrade: la situazione più difficile è in A26

Una perdita di olio motore sull’asfalto ha causato la paralisi della viabilità della Valbisagno in direzione centro. Sul posto c’è la Polizia locale. Sono state avviate le operazioni di bonifica della sede stradale.

La situazione sulle autostrade

A7

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10

Coda di 2 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori

Coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori

A12

Coda tra Rapallo e Chiavari per lavori

A26

Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori

Coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori





