Brutto incidente in via Cornigliano: coinvolto anche un bimbo piccolo. Strada chiusa

La strada è chiusa in direzione levante con deviazione sulla strada Guido Rossa. Soccorsi partiti in codice rosso, poi “degradato” a giallo

Lo scontro è stato tra un’auto e una moto.

Sul posto è accorsa l’auto medica Golf 4, inviata dal 118 insieme a due ambulanze. Una ha trasportato uno dei feriti al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Voltri in codice giallo, di media gravità. Un’altra, della Croce d’Oro di Sampierdarena, ha trasportato al Villa Scassi, sempre in codice giallo, un altro ferito.

Secondo il servizio di diffusione online dei soccorsi ai media sarebbe coinvolto anche un bimbo di due anni.

Sul posto anche la Polizia locale per agevolare i soccorsi, per i rilievi dell’incidente e per la chiusura della strada.

AGGIORNAMENTO: alle 8:33 la strada è stata aperta ai soli mezzi pubblici.

AGGIORNAMENTO: poco prima delle 9:00 la strada è stata riaperta.

