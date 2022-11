Msc assumerà 750 persone, le selezioni cominciano al “career day” di Genova, dal 15 al 17 novembre

La Compagnia cerca numerose figure professionali da impiegare a bordo, tra cui ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale di vendita per negozi e boutique, tecnici audio-video, animatori e addetti alle escursioni, cuochi, barman, camerieri, receptionist e fotografi. Quella di Genova sarà la prima di diverse tappe, in Italia e all’estero, del programma internazionale di «Talent Acquisition» di MSC Crociere che prevede incontri di recruiting in 48 paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale

MSC Crociere è pronta ad assumere oltre 750 persone in Italia nel corso dei prossimi mesi. E tal fine partecipa al «Career Day» organizzato a Genova dalla Regione Liguria, nei giorni dal 15 al 17 novembre nell’ambito del «Salone Orientamenti 2022», alla ricerca dei talenti che entreranno a far parte del personale della propria flotta che conta già oltre 25.000 dipendenti.

Nelle prossime settimane entreranno infatti in servizio le due ultime navi della compagnia – MSC World Europa e MSC Seascape – facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave (MSC Euribia). MSC World Europa, l’avveniristica nave alimentata a gas naturale liquefatto, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. MSC Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami.

Quella di Genova sarà la prima di numerose tappe – in Italia e all’estero – del programma internazionale di «Talent Acquisition» di MSC Crociere che prevede incontri di recruiting in 48 paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale. La ricerca copre l’intero spettro delle figure professionali operanti a bordo: ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale addetto all’intrattenimento e alle relazioni con gli ospiti, commessi per negozi e boutique, animatori e addetti alle escursioni, tecnici audio-video, personale per il centro benessere, receptionist, cuochi, barman e camerieri, fotografi e personale per lo Yacht Club, l’esclusiva area di lusso che offre servizi e ospitalità a 5 stelle.

Nella giornata di recruiting si terranno colloqui di selezione e la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita di bordo e i numerosi percorsi di carriera possibili all’interno della Compagnia crocieristica, divenuta ormai la terza al mondo e quella in più rapida crescita.

Il candidato ideale dev’essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. L’esperienza nella posizione per cui si sceglie di candidarsi sarà considerata positivamente. Per informazioni, cliccate su questo link.

È possibile presentarsi anche direttamente a Genova (Magazzini del Cotone, Porto Antico) presso il «Salone Orientamenti 2022» muniti di curriculum e di entusiasmo.

