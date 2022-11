Lui spaccia, la mamma lo copre. La Polizia di Stato li denuncia entrambi

Il figlio è scappato alla vista dei poliziotti, la madre si è barricata in casa, tanto che è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per aprire la porta

Il Commissariato di Chiavari ha denunciato a piede libero un ragazzo e la madre per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

È stata effettuata una perquisizione domiciliare nell’appartamento di un giovane dove sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale utile al confezionamento. All’interno dell’abitazione non era presente il giovane che, alla vista degli operatori di Polizia si è dileguato, mentre la madre sessantenne si è rinchiusa all’interno dell’appartamento tanto che gli agenti di Polizia per entrare hanno dovuto ricorrere all’intervento dei Vigili del Fuoco. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...