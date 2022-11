Omicidio di vico Mele, ecco perché Scalco è accusato di omicidio volontario con l’aggravante dell’odio razziale

Dalle immagini si capisce che nella strada non c’erano schiamazzi “da movida” e nemmeno il non inusuale baccano dei capannelli di persone che non di rado stazionano anche in piena notte in vico Mele. C’erano solo i due peruviani, che forse discutevano ad alta voce. Questo sarebbe bastato a scatenare la furia omicida. Prima le parole, pesanti, dalla finestra. Poi, dopo che Javier Miranda ha cominciato a riprendere col cellulare le intemperanze dell’italiano, la freccia scoccata (pare, dalla visione dei filmati) mirando direttamente l’operaio. In uno dei video, Evaristo Scalco risponde a una donna che si affaccia dalla finestra, vede la scena e chiede «Perché?», con le parole «Perché offende». Insomma, un battibecco per schiamazzi che per l’artigiano sessantatreenne è valsa la vita di un uomo. Per questo su di lui pesa anche l’aggravante dei futili motivi.

Il pubblico ministero Arianna Ciavattini, che coordina le indagini dei carabinieri, ha disposto l’autopsia che verrà eseguita dal medico legale Sara Lo Pinto.

Se l’accusa di omicidio volontario con le aggravanti dell’odio razziale e dei futili motivi fosse confermata in giudizio, l'”arciere” di vico Mele sarebbe condannato all’ergastolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...