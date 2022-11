Incidente in A10, coda di 5 chilometri. Code anche in A7 e A12

La situazione più difficile è proprio in A10. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Arenzano

ARENZANO – GENOVA PRA’ – Coda (Dal Km 20.2 – Direzione: Genova)

Coda di 5 km tra Arenzano e Genova Pra’ per incidente Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Arenzano.

Sulla A10 Genova-Savona tra Arenzano e Genova Pra’ verso Genova, si segnalano 5 km di coda a causa di un incidente tra un camion e due autovetture avvenuto in galleria al km 12. In alternativa si consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Pra’ dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

A7 – GENOVA BOLZANETO – Coda (Al Km 125.8 – Direzione: Milano)

Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A12 – RAPALLO – CHIAVARI – Coda (Dal Km 28.4 – Direzione: Rosignano)

Coda tra Rapallo e Chiavari per lavori

