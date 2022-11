Incidente in via Pra’, motociclista soccorso in gravi condizioni

È successo poco dopo le 8 di questa mattina. Forti rallentamenti al traffico per i soccorsi e per i rilievi dell’incidente

Il centauro, un quarantenne, è stato soccorso dall’Auto Medica Golf5 e dall’ambulanza della Croce Verde Praese, inviate dal 118. È stato trasportato al San Martino in codice rosso. È l’ennesimo grave incidente in città nel giro di pochi giorni.

Sul posto la Polizia locale dell’Unità territoriale Ponente per la viabilità e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Interventi per ricostruire dinamica e cause dell’incidente.

Al momento nella zona si registrano code e rallentamenti.

