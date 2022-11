Dal 4 al 6 Novembre alla Sciorba torna in Trofeo Nico Sapio

Genova torna a essere capitale del nuoto: da venerdì 4 a domenica 6 novembre, alle piscine della Sciorba di Genova, via alla 48° edizione del Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale organizzato in collaborazione con la FIN e il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova

“È un magico destino che il Trofeo Nico Sapio si svolga sempre dopo un’estate di successi. Se nell’edizione scorsa arrivavamo dai meravigliosi risultati delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi e degli Europei, quest’anno la Nazionale Italiana, che sarà presente a Genova, esordirà dopo il risultato storico che ad agosto ha conseguito a Roma agli Europei e, ancora prima, nei mondiali di Budapest –commenta l’assessore allo Sport Simona Ferro – Altro motivo di gioia è il ritorno del pubblico che tiferà l’edizione numero 48 di questo Trofeo. Questo appuntamento presenta tutte le caratteristiche per entrare davvero nella storia del nuoto: si tratta infatti dell’ultimo test per i più importanti atleti del panorama nazionale prima dei Mondiali in vasca corta in programma a dicembre a Melbourne”.

Un appuntamento che è davvero una opportunità unica per tutti gli amanti del nuoto: il Trofeo Nico Sapio 2022 rappresenta la prima uscita della Nazionale, squadra leader ad agosto nel medagliere degli Europei di Roma. Quasi il 70 per cento dei protagonisti di questa indimenticabile estate, con in evidenza anche i brillanti risultati conseguiti a giugno e luglio ai Mondiali di Budapest, saranno infatti presenti a Genova.

[Continua sotto]



“Con il Trofeo Nico Sapio Genova si conferma ancora una volta protagonista dello sport nazionale ad altissimo livello – afferma l’assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi –. Il nuoto, in particolare, è tra le discipline sportive più legate al nostro territorio che ha sempre avuto nel suo Dna l’amore per l’acqua, dolce e salata. Il Trofeo Nico Sapio 2022 sarà più bello e ricco che mai, con ai blocchi di partenza i più forti atleti italiani che gareggeranno alla Sciorba davanti a un folto pubblico di appassionati. Un grandissimo evento sportivo frutto di un’organizzazione vincente ispirata ai valori di cooperazione e spirito di squadra che sono alla base del ricchissimo cartellone di manifestazioni e progetti sportivi in programma nel quadro di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, tra cui l’imperdibile tappa finale di Ocean Race, la più importante regata velica attorno al mondo che ospiteremo tra il 24 giugno e il 2 luglio del 2023”.

I numeri dell’edizione numero 48, nell’arco dei tre giorni della competizione, parlano di un nuovo record di partecipazione: 101 società iscritte nelle categorie Juniores e Assoluti, con 2297 presenze/gara e 931 atleti, e 52 società per Esordienti A e Ragazzi con 1098 presenze/gara e 661 atleti. Oltre tremila presenze/gara in totale.

Il programma prevede venerdì 4 e sabato 5 novembre batterie (inizio ore 9) e finali (inizio ore 16 e 30 venerdì, inizio ore 16 sabato) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores. Domenica 6, invece, tocca alle categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi.

