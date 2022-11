Pedone investito in via Donghi, forti rallentamenti della viabilità

Il pedone è un uomo di 70 anni. C’è anche un altro ferito. Entrambi sono stati trasportati al San Martino

Sul posto, il 118 ha inviato le ambulanze della Croce Gialla e della Croce Rossa che hanno prestato le prime cure agli infortunati e li hanno trasportati entrambi al pronto soccorso del San Martino in codice giallo, di media gravità.

Sul posto la Polizia locale della zona per i rilievi e per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

In copertina: foto d’archivio

