Barriere fonoassorbenti Aspi, Basso e Lodi (Pd): «Tempi certi e garanzie per l’abbattimento acustico: presenteremo il caso al Ministero delle infrastrutture»

«Oggi, diversi cittadini provenienti da diverse zone di Genova si sono recati a Tursi per protestare contro la mancata convocazione della Commissione Consiliare Comunale sulla ricollocazione delle barriere fonoassorbenti rimosse da dicembre 2019 a seguito dell’indagine della magistratura e parzialmente ricollocate solo in un breve tratto a Rivarolo. La mancata convocazione è stato l’ennesimo smacco verso coloro che da anni sono vittime di una situazione intollerabile»

Aspi ha spiegato, oggi, in una nota che «visto il breve preavviso ed essendo a Roma i tecnici preposti, aveva dato la propria disponibilità a partecipare in collegamento. Il Comune ha ritenuto di rinviare l’incontro nelle prossime settimane, consentendo ai tecnici della società di organizzarsi per partecipare in presenza».

“A luglio 2022 – spiega la consigliera PD del Comune di Genova Cristina Lodi – ho chiesto un aggiornamento urgente in Commissione con la nuova amministrazione rispetto all’attuazione del cronoprogramma di Autostrade e notizie sulle nuove ricollocazioni. Oggi doveva esserci una Commissione promessa, organizzata e alla fine non convocata. È ora che il Comune si prenda una volta per tutte carico dei problemi e della disperazione di queste famiglie vittime di una situazione non più tollerabile sia per i rumori sia per le polveri. È come se dal 2019 migliaia di famiglie fossero dentro a un cantiere di cui nessuno si occupa in termini di conseguenze di chi vi abita accanto. Il 14 novembre è stata promessa una Commissione. Speriamo che i cittadini non vengano traditi ancora una volta. Una situazione emergenziale e straordinaria come questa, venutasi a creare a seguito dell’enorme tragedia del crollo del Ponte Morandi, andava attenzionata da tutte le istituzioni in modo diverso e più concreto ed incisivo”.

“Condivido le preoccupazioni espresse dalla consigliera comunale Cristina Lodi – aggiunge il Senatore del Partito Democratico Lorenzo Basso – poiché dopo oltre 2 anni ci aspettavamo una programmazione precisa, con tempistiche certe sulle date di chiusura dei cantieri. Per questo presenterò un’interrogazione urgente al Ministero delle Infrastrutture affinché, ricordando quanto segnalato dai comitati, il Ministro si attivi subito con Autostrade per l’Italia affinché venga resa pubblica la pianificazione dei cantieri, le date di installazione delle barriere (ovvero le date di chiusura dei cantieri, non l’apertura) e il livello di abbattimento acustico garantito dai nuovi pannelli fonoassorbenti. Chiederò anche la valutazione da parte del MIMS di indennizzi per i disagi causati in questi anni ai cittadini liguri che abitano in prossimità degli stessi”.

