Incidente in autostrada, un ferito in codice rosso e 3 km di coda in A10

L’incidente è avvenuto in direzione Genova tra i caselli di Pra’ e Aeroporto. Sul posto la Polizia Stradale e i soccorsi inviati dal 118. Coda anche in direzione Ventimiglia per un veicolo in avaria

Aggiornamento VIABILITÀ 8:05

A26 – VOLTRI – MASONE – Coda

(Dal Km 0 – Direzione: Gravellona Toce)

Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

A10 – ALLACCIAMENTO A10/A7 – GENOVA PEGLI – Coda

(Dal Km 0 – Direzione: Ventimiglia)

Coda di 4 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per veicolo in avaria

GENOVA PRA’ – GENOVA AEROPORTO – Coda

(Dal Km 10.7 – Direzione: Genova)

Coda di 5 km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per incidente Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Genova Pra’.

Conseguenze anche sulle strade urbane: rallentamenti in via Pra’ in direzione levante.

A7: ALLACCIAMENTO A7/A12 – ALLACCIAMENTO A7/A10 – Coda

(Dal Km 128.7 – Direzione: Genova)

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso

A12: RAPALLO – CHIAVARI – Coda

(Dal Km 28.4 – Direzione: Rosignano)

Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori

Sono stati inviati in codice rosso l’auto medica Golf5 e l’ambulanza della Croce Verde Pegliese. Il ferito, al momento, è stato trattato sul posto.

