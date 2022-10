Pendolari: dopo i disagi di ieri per il locomotore rotto, oggi treni non partiti e ritardi

Ancora problemi per i pendolari che vanno verso il centro cittadino. Ieri pomeriggio centinaia di persone su un treno col locomotore guasto sono rimaste imprigionate per ore fuori dalle stazioni. Stamattina treni non partiti da Savona verso Genova e gli altri, stracarichi, sono in ritardo

A chi pensa che i disservizi Trenitalia a cui sono sottoposti i pendolari abbiano toccato il fondo arriva ogni giorno la sgradita sorpresa di nuovi problemi. Sono in tanti a lasciare a casa il mezzo privato per evitare le code in auto. Ma prendere il treno sottopone a continui ritardi, per non parlare dei treni soppressi. Insomma, si sa quando si arriva in stazione, ma non si sa quando si riuscirà ad arrivare sul posto di lavoro. A rimetterci sono sempre i lavoratori.

Sotto: la situazione alle 7:40

Mi piace: Mi piace Caricamento...