Cinquantenne vittima di un malore, cade in moto e muore a Pieve Ligure

È successo alle 13;40 in via XXV Aprile. Sulla moto c’era anche un bambino che, per fortuna, è uscito indenne dalla caduta

Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica Golf 6 e due ambulanze, una della Croce Verde di Bogliasco, l’altra della Croce Verde di Recco, entrambe partite in codice rosso. Ma mentre il bimbo non ha riportato conseguenze al di là dello shock, la donna che conduceva il motociclo è morta sul posto. L’intervento dei sanitari non è bastato a salvarle la vita.

Sul quanto è accaduto indagano i carabinieri.

