Le radici di una pianta dissestano le lastre del muraglione di corso Italia, sarà eradicata ed eliminata

Il marciapiede sottostante, all’altezza del Mako, è transennato da un paio d’anni e inibito ai pedoni. L’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente in consiglio comunale: «Poi Aster provvederà a mettere la malta e a ristrutturare le lastre e questo potrà ripristinare la viabilità normale»

Avvenente ha risposto in consiglio a un’interpellanza della consigliera di Vince Genova Tiziana Notarnicola.

«Ho parlato con l’ingegner Gatti – afferma l’assessore – che mi ha fornito una serie di elementi interessanti dal punto di vista pratico, pragmatico e storico. Il muraglione è stato costruito nei primi anni del Novecento, in occasioni della realizzazione di corso Italia. Alcune abitazioni, tra l’altro, sono state realizzate dalla società Aedes, che è ancora esistete ed è quotata in borsa. Ci sono già state interpellanze per stabilire se quel muro fosse di competenza privata o comunale, un contenzioso che si è concluso con un arbitrato che ha stabilito che tutte le strade che passano da quella zona, incluso il muraglione, siano di competenza comunale: questo sgombera ogni dubbio per quanto riguarda la proprietà del muraglione. Ci sono ancora criticità che riguardano la pedonalizzazione del marciapiede e i nostri uffici hanno chiesto ad Aster di ispezionare la parte alta del muro per capire se il dissesto sia competenza comunale o dipenda dal giardino della villa che insiste sulla cima. Sotto la parte terminale del muro Aster ha rilevato una pianta spontanea che, con le sue radici, ha dissestato il pavimento del muro e che fa cadere alcune lastre».

«Proprio stamani – conclude l’assessore Avvenente – è stato effettuato un sopralluogo che ha stabilito che la messa in sicurezza definitiva potrà essere effettuata tramite la devitalizzazione della radice e tramite l’eliminazione della pianta. Aster provvederà a mettere la malta e a ristrutturare le lastre e questo potrà ripristinare la viabilità normale. Questa amministrazione sta lavorando anche per venire incontro a esigenze che sembrano piccole, ma che non lo sono affatto».

