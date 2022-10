“Genova Gioca”, nel fine settimana i giochi della tradizione a Villa Gruber

Nel weekend del 22-23 ottobre: campionato di ciclotappo (“grette”), torneo di lippa, tiro alla fune e lancio del ferro di cavallo

Grazie al patrocinio di UNICEF e con la partecipazione del Municipio I Centro Est, promosso dall’assessorato a Sport e Tempo Libero della Regione Liguria, la 36° edizione dell’evento “Genova Gioca”, organizzato dall’Associazione Città di Genova, si terrà sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre nel Parco di Villa Gruber.

Una due giorni per celebrare i giochi della tradizione unendo grandi e piccini, nonni e nipoti, famiglie e figli. Nella giornata di sabato 23 ottobre, peraltro, si terrà la premiazione di Franco Cirio, Presidente UNICEF Liguria. Di seguito si allega il programma delle due giornate.

Sotto: il programma

SABATO 22 OTTOBRE

Ore 14.45 – Concerto dei Soin de Zena, guidati dal Maestro d’Orchestra E. Calamaro, presso l’Abbazia di Santa Maria della Sanità

DOMENICA 23 OTTOBRE

Dalle ore 15 – Inizio svolgimento dei giochi della Tradizione:

⁃ in collaborazione con la F.I.G.C., si terrà la 16° tappa del Campionato

Italiano di Ciclotappo (grette)

⁃ Torneo di Lippa

⁃ Torneo di Lancio del ferro di cavallo

⁃ Tiro alla fune

Chiunque desideri partecipare all’evento e, conseguentemente, ai giochi proposti potrà farlo con un’offerta libera che confluirà in una raccolta fondi a favore dell’Associazione Band degli Orsi Ospedale “Gaslini”. Al termine dei giochi e delle iniziative, In collaborazione con la ditta Tossini di Recco, è in programma una degustazione di focaccia tradizionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...