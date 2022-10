Alla ricerca di nuove connessioni per il turismo e la cultura. Assegnato il Top of the PID 2022 alla ART OTF srl

L’azienda ha inventato una piattaforma digitale innovativa con funzioni tecnologiche di realtà aumentata e virtuale per il settore della cultura e del turismo a supporto di eventi, siti artistici, archeologici e museali. Al secondo posto la genovese ETT che ha curato l’allestimento del Castello cinquecentesco all’interno del Museo del Mare di Santa Margherita Ligure. Alla scoperta della storia, della tradizione marinara cittadina e dei fondali del Mar Ligure con le tecnologie immersive e interattive

Si è conclusa la seconda ed ultima giornata di lavori della 10ª Borsa Internazionale del Turismo Culturale e della 6ª edizione di “MIRABILIA FOOD&DRINK” alla presenza del Sindaco di Genova, Marco Bucci; Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova; Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere; Federico Delfino, Magnifico Rettore Università di Genova e Andrea Benveduti, Assessore Sviluppo Economico Regione Liguria.

Focus del convegno di oggi presso il teatro “Eleonora Duse” di Genova: innovazione, ricerca e nuove tecnologie, per il turismo e la cultura. Organizzato in collaborazione con la rete EEN, Fondazione IIT e Centro di Competenza Start 4.0.

Molteplici sono state le riflessioni sull’utilità ed efficacia di applicazioni come, per esempio, la realtà aumentata nel settore turistico. Si è poi preso in considerazione il supporto che essa o altre tecnologie possono offrire alla promozione turistica, culturale e territoriale, anche attraverso una attività di tipo esperienziale in remoto. Si è parlato di metaverso e delle sue applicazioni. Del robot umanoide iCub che, come avatar fisico di un essere umano, attraverso il controllo virtuale in remoto è capace di muoversi nello spazio, manipolare oggetti, percepire stimoli e interagire sia dal punto di vista verbale che fisico con persone e ambiente; esperimento portato a termine da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) per la Biennale di Venezia, per la mostra internazionale di architettura. Questa stessa equipe è pronta a partire per Los Angeles per presentare il progetto iCub che concorre al “ANA Avatar XPRIZE 2022” che si terrà il prossimo novembre.

Presentati inoltre i risultati del progetto “Connessioni” che ha visto la collaborazione di Katia Calciano e Daniele Salvo Valente Pid Basilicata; Gianluca De Santis Pid Chiesti-Pescara; Anna Maria Fiori Pid Sassari; Silvia Trevisan Pid Treviso-Belluno; Serena Pagliosa, Federica Traversa ed Eva Bramante Pid Genova.

Nel corso della mattinata sono stati presentati i finalisti dell’edizione 2022 del “Top Of the Pid-Mirabilia” il premio per il progetto turistico innovativo in collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network e i Pid. La premiazione svolta in forma di TED, con brevi interventi dei partecipanti e votazione del pubblico – composto da Camere di Commercio, Associazioni di categoria, esperti e Digital Promoter dei Punti Impresa Digitale, colleghi ed esperti della Rete EEN – ha visto la vittoria di Art OTF srl azienda di Caserta che si è aggiudicata anche l’assegno di €3000. La loro proposta prevede una piattaforma digitale denominata ART. Innovativa con funzioni tecnologiche di realtà aumentata e virtuale per il settore della cultura e del turismo a supporto di eventi, siti artistici, archeologici e museali. La piattaforma è composta da due elementi: “Experience Builder”, portale web dedicato ai clienti/gestori per permettere la creazione in modo automatico dei contenuti e guide di realtà aumentata e “Experience Consumer, applicazioni mobile di realtà aumentata su tablet, smartphone e smartglass dedicate agli utilizzatori finali.

Il secondo classificato, che si è aggiudicato un soggiorno di 1 settimana per 2 persone in uno dei territori MIRABILIA, è l’azienda Ett Spa che ha curato l’allestimento del Castello cinquecentesco all’interno del Museo del Mare di Santa Margherita Ligure. Alla scoperta della storia, della tradizione marinara cittadina e dei fondali del Mar Ligure con le tecnologie immersive e interattive. Una messa a sistema totale dove strumenti innovativi e tradizionali si intersecano tra di loro nel nuovo allestimento museale. Le tecnologie diventano parte integrante della visita, rendendola più coinvolgente, sorprendente ed immersiva. Il visitatore, interagendo con gli exhibit multimediali presenti nel percorso museale, si sentirà così parte attiva della visita.

Il terzo classificato, che si è aggiudicato un soggiorno di 1 weekend per 2 persone in uno dei territori MIRABILIA, è la SOC. CONS. INOLTRA a.r.l che ha proposto una Web App per la mobilità sostenibile nella “Costa dei Trabocchi” (tratto del litorale abruzzese). Si prefigge di sviluppare un modello di business in grado di integrare i servizi alla mobilità con i servizi al turismo. La Web APP “TrabocchiMob” metterà a disposizione degli utenti una innovativa piattaforma che offrirà la possibilità di acquistare in modalità combinata titoli di viaggio TPL e servizi turistici che risulteranno in convenzione. Comprende il mapping digitale e informativo e consente l’accoglimento degli operatori attivi nel mondo dell’outdoor e del turismo esperienziale per lanciare nuove offerte turistiche nel territorio.

Le aziende che hanno ricevuto le menzioni speciali sono:

SharEat: con la sua applicazione mobile per i locali food che permette di offrire ai clienti ricompense e scontistiche in cambio di pubblicità sui social. Riceve la menzione speciale per aver ricevuto più voti dal pubblico nella votazione nazionale per il settore turistico con 207 voti;

Azienda Agricola BioLu: con il suo percorso esperienziale sui grani antichi fatto di 7 step, dalla storia agli assaggi fino alla vendita, riceve la menzione speciale per aver tracciato tutti i suoi prodotti in Blockchain.

Chiusi alle 13.30 anche gli incontri di B2B di turismo e di food & beverage, a Terrazza Colombo e a Palazzo della Borsa Valori, che hanno riscosso grande successo e interesse da parte dei partecipanti.

Nella serata di ieri, la Camera di Commercio di Genova ha presentato il nuovo brand Genova Gourmet Banqueting & Catering.

Prima di partire, gli ospiti potranno visitare i laboratori di robotica della nuova sede IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di San Quirico.

