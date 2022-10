I CC controllano il centro storico, arresti in flagranza e per rintraccio a seguito di condanna

I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nel centro storico. Nel corso dell’attività sono stati impiegati 40 carabinieri in divisa e abiti civili, identificando complessivamente 160 persone e controllando 50 autoveicoli. Nel corso dell’attività sono stati effettuati 5 arresti

Un 45enne gravato da pregiudizi di polizia, responsabile dei reati di sostituzione di persona, false attestazioni o dichiarazioni a P.U. sull’identità personale, guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool, condannato a circa due anni di reclusione;

Una trentenne, con pregiudizi di polizia, a seguito delle ripetute violazioni del regime degli arresti domiciliari cui era sottoposta;

Un ventenne, con pregiudizi di polizia, in piazza della Commenda veniva sorpreso dai carabinieri mentre cedeva alcune dosi di cocaina – crack ad un italiano di 30 anni, il quale si scagliava contro i militari per non essere identificato. Lo straniero, perquisito è stato trovato in possesso di 800 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio. Lo straniero è stato arrestato per la cessione di stupefacenti mentre il 30 enne per resistenza a P.U.;

Un quarantenne straniero, irregolare e con pregiudizi di polizia veniva tratto in arresto per furto. Lo straniero veniva notato da un militare in abiti borghesi mentre rovistava all’interno di un’autovettura regolarmente parcheggiata, impossessandosi di uno zaino ed altri oggetti per poi darsi alla fuga. Subito inseguito e raggiunto, veniva bloccato e arrestato con l’ausilio di una pattuglia intervenuta sul posto.

Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio, è stato denunciato un venticinquenne. Fermato per un controllo identificativo, veniva trovato in possesso di un involucro che conteneva dosi di hashish. Perquisito, è stato trovato in possesso di quasi 200 euro in banconote di vario taglio provento dell’illecita attività di spaccio. Denaro e stupefacenti sequestrati.

