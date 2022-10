Ricercata rompe i sigilli di un appartamento e lo occupata abusivamente. Arrestata

È successo in via Currò, a Sampierdarema. La donna deve espiare 6 anni e 9 mesi di reclusione per pene concorrenti, Ieri ha aggiunto la denuncia per la violazione dei sigilli



La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 47enne in esecuzione di espiazione di pena detentiva a seguito di rigetto della proroga della detenzione domiciliare.



Ieri mattina le volanti del Commissariato Centro e dell’U.P.G. sono intervenute in via Currò in quanto era stata segnalata l’occupazione abusiva di un immobile posto sotto sequestro.



Quando gli agenti sono giunti nel portone hanno trovato la porta dell’appartamento divelta e i sigilli violati. All’interno la 47enne, che stava tranquillamente facendo le pulizie, ha dichiarato di essere lì da tre giorni.



Dopo laboriosi accertamenti esperiti si è venuti a conoscenza che la 47enne, sotto uno dei suoi numerosi alias, aveva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova per espiare 6 anni e 9 mesi di reclusione per pene concorrenti. La donna, denunciata anche per violazione di sigilli, è stata condotta in carcere.

