Statale tra Genova e Arenzano, finalmente il 18 ottobre partiranno i lavori per eliminare il pericolo di caduta massi

Lo ha detto in consiglio regionale l’assessore Giampedrone rispondendo a interpellanze di Piana (Lega) e Sanna (Pd-Articolo Uno) che hanno portato in aula il disagio per la chiusura della strada già con l’allerta gialla per pericolo di frane

Il 18 ottobre inizieranno i lavori di messa in sicurezza del versante montuoso in località Pizzo ad Arenzano sopra all’Aurelia al fine di eliminare l’ordinanza di Anas che chiude al traffico la strada in caso di allerta gialla. Lo ha annunciato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone rispondendo a due interrogazioni dei consiglieri regionali Alessio Piana (Lega) e Armando Sanna (Pd-Articolo Uno). “Salvo imprevisti serviranno 7/10 giorni dal 18 ottobre per disgaggiare il materiale attualmente appeso al versante e l’ordinanza di Anas potrà essere rimossa”, ha spiegato l’assessore. L’ordinanza di Anas attualmente in vigore divide in due la Liguria quando viene emanata l’allerta gialla visto che l’Aurelia in caso di chiusura non può essere superata con alcun bypass sulla viabilità ordinaria, ma solo attraverso l’autostrada A10 o la ferrovia. Prevista per domani una riunione tra Regione Liguria, Comune di Arenzano e Anas. “La Regione Liguria sta lavorando affinché Anas inserisca nella prossima programmazione la galleria paramassi da 16 milioni di euro per la messa in sicurezza definitiva della strada”, ha poi aggiunto Giampedrone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...