Valigia abbandonata su un bus a Terralba, chiusa la piazza, evacuati palazzi e negozi. [Piazza riaperta]

La valigia è stata trovata su un bus della Linea 48 alle 9:30 di questa mattina. La piazza è stata riaperta alle 11:50

Ore 09:30 piazza Terralba valigia abbandonata a bordo di mezzo pubblico di linea urbana 48. Fatti scendere i passeggeri, sul posto personale del Distretto 3. Comunicato a Questura in attesa di intervento di loro personale.

Personale PS ha disposto la chiusura di via Terralba. La Polizia locale provvede a deviare il traffico proveniente da corso Gastaldi e via Dassori verso via Tolemaide. .

Personale VVFF intervenuto dispone evacuazione esercizi commerciali e civici ubicati nella piazza.

L’evacuazione discende dalle procedure per il ritrovamento di pacchi e bagagli sospetti non all’aperto, ma dentro un locale chiuso o mezzo di trasporto.

Aggiornamento: la piazza, dopo il lavoro degli artificieri, è stata riaperta alle 11:50 e le persone evacuate sono potute tornare nelle case e nei negozi.

