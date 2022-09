I danni del maltempo, un fulmine colpisce il liceo D’Oria. Si sta valutando l’apertura. [Aperto]

In via Perlasca sottopasso allagato e dispositivi automatici di segnalazione non funzionanti. Amiu sta operando con l’autospurgo perché le idrovore del sottopasso non funzionano. Allagamenti e tempesta di fulmini sulla città

Aggiornamento: il sottopasso di via Perlasca è stato riaperto alle 7 grazie al lavoro degli autospurgo. Resta il problema delle pompe che non funzionano. Aster sta riattivando i semafori cittadini.

I Vigili del fuoco, alle 8 sono ancora sul posto in via Diaz, ma il liceo, dopo attenta valutazione, è stato aperto agli studenti.

In via Diaz caduta calcinacci dai prospetti del Liceo D’Oria. Sono intervenuti Polizia locale e Vigili del fuoco che hanno rimosso parti in distacco e hanno disposto il transennamento da parte di Aster. Probabilmente l’edificio è stato colpito da un fulmine . I Vvf intendono effettuare sopralluogo in orario diurno, non escludendo la possibilità di mantenere chiuso l’edificio.

In via Reti, in prossimità della rimessa Amt, chiusino rete fognaria su carreggiata, fuori sede causa precipitazioni. È stato riposizionato in nottata.

In via Buranello, all’intersezione Cassini e via Pieragostini all’intersezione Perlasca, semafori non funzionanti.



In via Cantore, all’intersezione con via G.B. Monti, semaforo spento.

In via Pionieri ed Aviatori d’Italia allagamento sede stradale, Sono intervento Vigili del fuoco e Polizia locale.

In piazza della Nunziata, un sopralluogo della Polizia locale ha riscontrato un quadro elettrico con conduttori a vista, una griglia sconnessa e pericolosa, condizioni igieniche precarie. È stata disposta la chiusura in attesa di sopralluogo tecnico.

In vIa Cantore, all’ intersezione con corso Martinetti, semaforo spento.



In piazza Savio, all’intersezione di via Guido Rossa, anomalia dell’impianto semaforico.

