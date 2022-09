Eni ammette la perdita di greggio: «Varenna marginalmente interessato»

L’incidente sarebbe avvenuto durante interventi di manutenzione straordinaria dell’oleodotto. Ancora da determinare i motivi. Imponente schieramento di mezzi sul posto per la bonifica. Il fiume, in corrispondenza di via Cassanello, resta ampiamente contaminato dalla sostanza oleosa

“Eni conferma che ieri, durante le operazioni propedeutiche agli interventi di manutenzione straordinaria dell’oleodotto Genova Pegli, si è verificata, per cause ancora in corso di accertamento, una perdita di greggio su un’area pavimentata all’interno del deposito – spiega un portavoce dell’azienda attraverso una nota – La perdita è stata prontamente interrotta, sono stati attivati tutti i sistemi di contenimento e bonifica e sono state poste anche delle panne assorbenti a protezione del torrente Varenna limitrofo all’area, che è stato marginalmente interessato. L’intervento ambientale per la totale bonifica dell’area è tuttora in corso e sarà concluso nei prossimi giorni».

I copertina: la grande quantità di mezzi mobilitati per la bonifica del fiume. Foto di Peo Bressan

