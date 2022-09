Vendono ponteggi online a imprenditore, ma non li consegnano. Quattro denunciati

In questo periodo i ponteggi non sono facili da trovare: i lavori relativi al “bonus 110” li tiene impegnati. All’imprenditore cinquantenne non era parso vero di poterne comperare online, ma c’era la fregatura

I Carabinieri di Casarza Ligure, dopo una denuncia sporta da un imprenditore di 50 anni, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso quattro persone (di cui una donna) di età compresa tra i 35 e i 70 anni.

I quattro avevano inserzionato fittiziamente su un sito internet la vendita di ponteggi edili. Dopo numerosi contatti WhatsApp tra le parti, il 50enne effettuava numerosi versamenti con bonifici immediati sui conti correnti dei denunciati, i quali, dopo aver ricevuto un’ingente somma di denaro, si rendevano irreperibili.

