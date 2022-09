Bigliettera Amt di via Bobbio chiusa «per assenze». Coda e proteste a Brignole

Da ieri la biglietteria della Valbisagno è chiusa, per un motivo decisamente curioso. Stiamo ricevendo dai lettori un mare di messaggi di protesta per i disagi e per la coda alla biglietteria più vicina. Le foto della coda dei disagi diventano virali sui social

«Lunedì 26 e martedì 27 settembre la biglietteria di via Bobbio sarà chiusa per assenze non programmate. Saranno regolarmente aperte le biglietterie di Palazzo Ducale, via Avio e quella interna alla stazione metro di Brignole. Ci scusiamo per il disagio». Questo si legge sulla pagina di Amt. Un motivo davvero curioso: possibile che non fosse possibile integrare il personale per evitare i disagi all’utenza? In tanti se lo chiedono in post sui social in cui denunciano la situazione con foto e commenti molto critici.

La coda alla biglietteria di Brignole è quella che vedete sotto.

In copertina: foto di Flavio Bio da Facebook

