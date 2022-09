Ultimo giorno per i frati e Festa della Madonna del Monte, santuario affollato e ingorgo sulla strada

Oggi, 25 settembre, è l’ultimo giorno della presenza dei Frati minori francescani dopo quasi 600 anni. La notizia della chiusura del convento ha convinto molti fedeli a salire, oggi, al santuario di San Fruttuoso dove si sta celebrando la messa

Oggi, domenica 25 settembre, viene celebrata la Festa della Madonna del Monte, presieduta da fra Mario Vaccari OFM, Vescovo della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, che per tanti anni ha vissuto al Monte. Questa ricorrenza segnerà anche la conclusione della presenza della fraternità francescana presso il Santuario, dove noi Frati francescani minori abbiamo vissuto e servito fin dal 1444.

«Prima di ogni altra considerazione, desideriamo subito assicurare che continueremo a presiedere la Celebrazione Eucaristica domenicale delle ore 11 e le Celebrazioni delle Solennità: un frate proveniente dalle fraternità di Voltri e di Recco salirà al Monte per celebrare – si legge in un comunicato dei frati -. Non ci sarà celebrazione nei giorni feriali ma le Suore Francescane del Monte terranno aperto il Santuario in alcuni giorni della settimana e animeranno la preghiera. Siamo molto grati alle Suore per questa disponibilità e per il loro aiuto affinché il Santuario continui ad essere luogo mariano e francescano aperto a tutti. Precisiamo inoltre che la destinazione futura delle strutture non è ancora stabilita e ogni ipotesi diffusa a mezzo stampa o via social fino a qui non corrisponde a nulla di definito. Il Bosco del Monte, luogo di frequentazione di molti genovesi, sarà aperto secondo orari già da tempo usuali, anche se ciò richiede a noi frati uno sforzo in più che sosterremo in attesa di nuove soluzioni. Non vengono meno, dunque, la spiritualità francescana di questi luoghi né il servizio liturgico, seppure ridotto».

La popolazione del quartiere e della città è molto legata al luogo sacro. Oggi sono stati in molti a voler salutare i frati nel loro ultimo giorno di presenza.

Foto di Lia De Biasio

