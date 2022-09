Millevele nella bufera, affonda una barca. Cinque persone tratte in salvo

Condizioni meteomarine avverse sulla regata targata Yacht Club a cui erano iscritte 228 barche, tradizionale appuntamento durante il Salone Nautico

Vittima del naufragio, avvenuto verso mezzogiorno, la “Lazy”, una baca di legno lunga meno di 9 metri, di proprietà del circolo velico di Santa Margherita. È affondata a causa di una falla che si è aperta quando, dopo aver affrontato un’onda, lo scafo è piombato in basso con violenza. I naufraghi sono stati recuperati dall’equipaggio di altre due barche che stavano partecipando all’iniziativa.

La partenza della veleggiata non competitiva a cui tradizionalmente partecipa ogni tipo di imbarcazione a vela era avvenuta alle 11, come previsto dal programma. A quell’ora il comitato, in presenza di vento tra i 10 e i 12 nodi, il comitato di regata aveva dato il via libera. Un’ora dopo, durante la tempesta prevista dall’allerta meteo gialla diramato ieri da Arpal a partire dalle 8 della mattina, il vento spirava a 20 nodi e le onde sono diventate molto alte. Le condizioni, definite “ottimali” alla partenza, sono diventate difficoltose per le imbarcazioni più piccole e gli equipaggi meno esperti.

[Continua sotto]

La partenza della veleggiata non competitiva era fissata per le 11:00 di fronte al Lido di Albaro. Il percorso della veleggiata prevede 3 boe da superare (la lunghezza dei percorsi varia a seconda della dimensione delle barche), con il percorso più lungo che arriva fuori Recco. Flotta quanto mai eterogenea con l’ammiraglia 2022, Free at Last con i suoi 28,80 metri e, all’estremità, il Mini 650 Viper con i suoi 6,50 metri di lunghezza.

Al termine della veleggiata e dopo due anni di forzata assenza, torna il crew party, dalle 19.30 nell’Iren Village allestito presso il Porticciolo Duca degli Abruzzi. A suggellare la manifestazione infine la premiazione in programma domenica alle 11.30 sulla suggestiva terrazza panoramica del Padiglione Jean Nouvel del Salone Nautico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...