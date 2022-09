Lunedì chiuso “per elezioni” l’ufficio passaporti. La Questura consiglia un metodo per prenotare

Bisogna piazzarsi davanti al computer alle 8:30 della mattina. Sono disponibili ogni giorno alcuni posti per il 15º giorno successivo. Ecco come fare

In occasione delle elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre 2022, si comunica che gli sportelli della Divisione Pass (passaporti, licenze, armi), solitamente aperti al pubblico, resteranno chiusi nella giornata di lunedì 26 settembre.

Nel frattempo, la questura dà un consiglio ai cittadini che riscontrassero difficoltà nella prenotazione di un appuntamento:

l’agenda passaporti (https://www.passaportonline.poliziadistato.it/)

viene aggiornata ogni dì intorno alle ore 8.30 aprendo diversi posti per il 15° giorno successivo. Si vedrà subito in anteprima il numero degli appuntamenti nei vari uffici che all’inizio risulteranno ancora grigi, cioè non prenotabili. Dopo un arco di tempo di circa mezz’ora le slot diventeranno verdi e ci si potrà cliccare sopra per riservare un posto.

