Grande magazzino ambulante delle false griffe fermato dalla Polizia locale alla fermata della metropolitane

Si tratta di un volto già noto agli agenti del reparto Sicurezza Urbana, un trentaquattrenne specializzato in vendita abusiva di prodotti contraffatti

Gli agenti lo conoscono per averlo pizzicato e denunciato varie volte, ma anche lui conosce i loro volti e quando li ha visti in lontananza, alla fermata della metro di Dinegro, ha provato a darsela alla chetichella. Il suo allontanamento, rallentato dal fatto di avere con sé due borsoni pieni di merce, non è passato inosservato e, così, il personale della Polizia locale lo ha raggiunto e fermato.

[Continua sotto]

Nei borsoni, l’uomo aveva in effetti un ampio campionario di prodotti contraffatti della “collezione autunno inverno 2022/2023”: giubbotti, felpe, borse e pelletteria varia con i falsi marchi Moncler, Stone Island, Woolrich, Nike, North Sails, Fred Perry, Dior, Kway, Louis Vuitton, Prada, Gucci, oltre al relativo packaging, per un totale di 30 pezzi.

La merce è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato a piede libero.

