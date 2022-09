Viabilità, code sulle autostrade e in città. Nel pomeriggio, alle 18, chiuderà via Siffredi

Traffico rallentato in sopraelevata e alla Foce per i veicoli che stanno affluendo nella zona della Fiera dove apre il Salone Nautico

A7 Milano-Serravalle-Genova: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per Riduzione di carreggiata. Veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Svincolo Genova Bolzaneto e Svincolo Busalla in direzione Milano.

A12 Genova-Rosignano Marittimo: coda di 1 km tra Chiavari e Recco per lavori: perdita di carico nel tratto compreso tra svincolo Genova Est e Allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova (dalle ore 09:54).

A10 Genova-Savona-Ventimiglia: Traffico Rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Nel pomeriggio, alle 18, scatterà la chiusura di via Siffredi per la posa dell’impalcato del nuovo viadotto. La strada sarà chiusa a veicolo e pedoni. Particolarmente difficile la situazione per le due ruote, che non possono accedere alla via della Superba.

La strada da seguire con i motocicli per arrivare all’aeroporto è: via Vallebona e inversione per tornare verso la via Guido Rossa. Si percorre la galleria e si va a destra, verso Sestri. Si percorre via Arrivabene, si fa inversione in via Albareto si prende la rampa che porta all’autostrada e si gira a destra verso l’aeroporto.

Stamattina si sono verificate altre code in A7 (nell’immagine di copertina)

